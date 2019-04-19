Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan Gökçe Bahadır'a önceki gün hayranı sürpriz yaptı. İlk konserini 16 Mart'ta veren Bahadır, hayranının o gecenin hatırası olarak yaptığı heykelini görünce sevince boğuldu.
Gökçe Bahadır, bu güzel sürprizi de sosyal medyada paylaşıp takipçisine teşekkür etti. Oyuncunun minik heykeli ise yüzleri gülümsetti.
Gökçe Bahadır, bu güzel sürprizi de sosyal medyada paylaşıp takipçisine teşekkür etti. Oyuncunun minik heykeli ise yüzleri gülümsetti.
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