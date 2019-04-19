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  • 19.04.2019
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Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan 'a hayranı sürpriz yaptı

Tatlı sürpriz
Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan 'a önceki gün hayranı sürpriz yaptı. İlk konserini 16 Mart'ta veren Bahadır, hayranının o gecenin hatırası olarak yaptığı heykelini görünce sevince boğuldu.

Gökçe Bahadır, bu güzel sürprizi de sosyal medyada paylaşıp takipçisine teşekkür etti. Oyuncunun minik heykeli ise yüzleri gülümsetti.

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