Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

Gökçe Bahadır Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hastaneden çıkarken görüntülenen güzel oyuncuyu fark eden vatandaşlar önce tanıyamadı. Makyajsız haliyle görüntülenmek istemediği için şapka ve güneş gözlüğü takan Gökçe Bahadır, karşısında kameraları görünce "Rutin kontrol" diyerek hızla uzaklaştı. Bahadır, daha sonra bir kozmetik mağazasına girip makyaj yaptırdı.

18.04.2019 17:00 - Son Güncelleme: 18.04.2019 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





