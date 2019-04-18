GaleriMagazin

Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

Gökçe Bahadır Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hastaneden çıkarken görüntülenen güzel oyuncuyu fark eden vatandaşlar önce tanıyamadı. Makyajsız haliyle görüntülenmek istemediği için şapka ve güneş gözlüğü takan Gökçe Bahadır, karşısında kameraları görünce "Rutin kontrol" diyerek hızla uzaklaştı. Bahadır, daha sonra bir kozmetik mağazasına girip makyaj yaptırdı.

18.04.2019 17:00 - Son Güncelleme: 18.04.2019 17:17
Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

Gökçe Bahadır herkesi şaşkına uğrattı. Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere takıldı. Tanınmamak için şapka ve güneş gözlüğü takan Bahadır'ı fark eden muhabirleri gören Bahadır rutin kontrol için hastaneye geldiğini nelirterek hızla oradan uzaklaştı. İşte güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlülerin makyajsız halleri...

Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

Subaşı, sıfır makyaj fotoğrafını "Sanki cildimin biraz ilgiye ihtiyacı var" notu ile paylaştı.

Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

EVA LONGORIA

Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle tanınan Eva Longoria sosyal medyadan makyajsız paylaşımda bulundu.

Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

43 yaşındaki yapımcı ve oyuncunun haziran ayında dünyaya getirdiği bebeğinin ayaklarını öptüğü karede makyajsız hali dikkat çekti.

Gökçe Bahadır öyle bir yakalandı ki... Onu daha önce böyle görmediniz!

GAL GADOT

Yaz sezonunun gişe canavarı Wonder Woman ile şöhretini pekiştiren Gal Gadot önceki gün Instagram hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...
Hadise hakkında şaşırtan gerçek! Eskiden yaptığı meslek...