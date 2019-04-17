Tülin Şahin ile Portekizli iş insanı Pedro de Noronho dünyaevine girdi. Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronho ile Lizbon'da ailelerinin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin, mutluluklarını dostlarıyla paylaşmak için Türkiye'de bir kutlama organize edecekleri öğrenildi. Peki, Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte Tülin Şahin'in biyografisi...

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tülin Şahin, 13 Aralık 1980 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Danimarka'da geçiren Şahin, 1998 yılında bu ülkeden ayrılarak profesyonel mankenlik için Paris'e gitti. Türkiye'ye bir markanın mankenlik işi için gelen Tülin Şahin, Amerikalı manken Cindy Crawford'a olan benzerliği ile çok konuşuldu. Tülin Şahin, bu benzerliğin ardından ailesinin Sivaslı olması dolayısıyla "Sivaslı Cindy" olarak anılmaya başlandı.

Paris Moda Haftası, Londra Moda Haftası, Milano Moda Haftası ve New York Moda Haftası gibi dört büyük moda haftasında görevler aldı. Ralp Lauren, Silk and Cashmere, Hublot, Victoria Secret, Audi gibi daha birçok dünya markası ile çalıştı.

Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye reklam elçisi seçildi. Global Citizen ForumTürkiye elçisi ve Unicef Türkiye elçisi seçildi.

2005 yılında evlendiği şef ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Zayıflamak isteyen kadınlara yönelik "Beslenme ve diyet üzerine Sırlar", "Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz?" ve "Kral Prens ve Fakir" kitaplarını yazmıştır.

1986'da Olacak O Kadar'da, 1996'da Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır.