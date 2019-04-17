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  • 17.04.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 11:27

sevgilisi Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendi! Pedro de Noronha kimdir?

'den şaşırtan hamle! 12 yıl evli kaldığı Mehmet Özer'den 2017 yılında boşanan ünlü model Tülin Şahin, sevgilisi Pedro de Noronha ile Portekiz'in başkenti Lizbon’da evlendi. Sade bir tören ile dünyaevine giren çiftin en kısa sürede Türkiye'de de bir kutlama organize edecekleri öğrenildi.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ve bir döneme modelliğiyle damga vuran Tülin Şahin, 12 yıl evli kaldığı Mehmet Özer'den 2017 yılında boşanmıştı. İki isim de boşanma gerekçesini uzun bir süre basın ve kamuoyu ile paylaşmıştı. Ünlü model, Pedro de Noronha ile sade bir tören ile Portekiz'in başkenti Lizbon'daki evlerinde evlendi.

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