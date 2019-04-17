Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen ve bir döneme modelliğiyle damga vuran Tülin Şahin, 12 yıl evli kaldığı Mehmet Özer'den 2017 yılında boşanmıştı. İki isim de boşanma gerekçesini uzun bir süre basın ve kamuoyu ile paylaşmıştı. Ünlü model, Pedro de Noronha ile sade bir tören ile Portekiz'in başkenti Lizbon'daki evlerinde evlendi.