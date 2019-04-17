Oyuncu çift Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin velayet ve mal paylaşımı sebebiyle 2016'dan beri süren boşanma davasında ikili için sona gelindi. Dünyaca ünlü iki ünlü oyuncu Angelina Jolie ile Brad Pitt 2016'dan beri boşanma aşamasındaydı. Angelina Jolie resmi olarak bekar kalmasının ardından soyadını değiştirdi. Artık tüm resmi işlemlerde Jolie soyadını kullanacak. Çift, çocuklarına Jolie-Pitt soyadını vermişti. Çocuklar bu soyadı kullanmaya devam edecek.