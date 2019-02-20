Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon karaciğerde, sistein, glisin ve glutamik asit adlı 3 aminoasitten üretilen güçlü bir antioksidandır. Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, damar yoluyla vücuda enjekte ediliyor. Vücut için çok önemli bir yere sahip olan glutatyon, yaşlanma süreciyle birlikte azalmaya başlar.