Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!
'Yerli Cindy' lakaplı ünlü model Tülin Şahin, yaş aldıkça gençleşmeyi kafasına koydu. Tülin Şahin genç görünümünü korumak adına glutatyon takviyesi almış. Peki Tülin Şahin ile duyulan glutatyon tedavisi nedir? Ünlülerin gençlik sırları nelerdir?
20.02.2019 12:31
- Son Güncelleme: 20.02.2019 12:31
GLUTATYON NEDİR?
Glutatyon karaciğerde, sistein, glisin ve glutamik asit adlı 3 aminoasitten üretilen güçlü bir antioksidandır. Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, damar yoluyla vücuda enjekte ediliyor. Vücut için çok önemli bir yere sahip olan glutatyon, yaşlanma süreciyle birlikte azalmaya başlar.
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