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Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

'Yerli Cindy' lakaplı ünlü model Tülin Şahin, yaş aldıkça gençleşmeyi kafasına koydu. Tülin Şahin genç görünümünü korumak adına glutatyon takviyesi almış. Peki Tülin Şahin ile duyulan glutatyon tedavisi nedir? Ünlülerin gençlik sırları nelerdir?

20.02.2019 12:31 - Son Güncelleme: 20.02.2019 12:31
Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

Model Tülin Şahin, dünya starlarının izinden gitti. Zamanı tersine çevirmeyi kafasına koyan Tülin Şahin'in gençlik sırrı hayli konuşulacak cinsten.

Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

Kusursuz fiziğini korumak için sağlıklı beslenip spor yapan 38 yaşındaki manken, yaşlanmayı geciktirmek için de Jennifer Lopez, Rihanna, Demi Moore ve Beyonce gibi Hollywood yıldızlarının başvurduğu yöntem olan damar yoluyla glutatyon alımını tercih etti.

Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

Şu sıralar Portekizli aşkı Pedro De Noronha ile Panama'da olan Tülin Şahin, seyahat öncesinde de doktorunun kapısını çaldı.

Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

Manken; sık yaptığı seyahatler, hava değişimi ve stresten dolayı yorgun düşen vücudunu güçlendirmek için damarlarına çok güçlü bir antioksidan olan glutatyon enjekte ettirdi.

Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!

GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon karaciğerde, sistein, glisin ve glutamik asit adlı 3 aminoasitten üretilen güçlü bir antioksidandır. Güçlü bir antioksidan olan glutatyon, damar yoluyla vücuda enjekte ediliyor. Vücut için çok önemli bir yere sahip olan glutatyon, yaşlanma süreciyle birlikte azalmaya başlar.

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