Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka mı yelken açtı? Peki, Şeyma Subaşı ile adı anılan İtalyan DJ Guido Senia kimdir? Guido Senia evli mi? Guido Senia ve Şeyma Subaşı'nın Meksika sahillerinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Guido Senia ile Şeyma Subaşı İnstagram'da birbirlerini takip etmeye başladıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Bunun üzerine Şeyma Subaşı'nın takipçileri İtalyan Guido Senia'yı merak etmeye başladı. Peki, Guido Senia kimdir? Ne iş yapar? Guido Senia evli mi?

GUİDO SENİA KİMDİR?

Guido Senia, dünyanın en iyi DJ'lerinin çalıştığı İspanya İbiza'daki Circoloco DC-10 Kulübü'nde DJ'lik yapıyor. Guido Senia, "Il Tre vivere da morto" isimli bir parçaya DJ'lik yaptı. Şeyma Subaşı ile aşk dedikodularının yayılmasından sonra Guido Senia'nın İnstagram hesabına Türk kullanıcılardan yorum yağdı.

GUİDO SENİA EVLİ Mİ?

İtalyan DJ Guido Senia'nın evli olduğu iddia edildi. Guido Senia, İtalyan süpermodel Mariacarla Boscono ile aşk yaşıyordu. Her gün yan yana olan çift, geçtiğimiz eylül ayından beri yan yana gelmedi. Guido Senia'nın Şeyma Subaşı için Mariacarla Boscono'yı bıraktığı iddia edildi.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Samsun'da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı'nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Moda Tasarım Programı'ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok Musun ' adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

'Var Mısın Yok Musun' adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, 'Yok Böyle Dans' adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında 'Melisa' adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, Instagram fenomeni haline geldi.

26 Kasım 2018 tarihinde Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşandı.