Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, önceki akşam sosyal medyada sürpriz bir paylaşım yaptı. Subaşı, İstanbul'a gelen sevgilisiyle Ayasofya'nın önünde çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Aynı dakikalarda da Guido Senia, kendi hesabında Subaşı ile olan karesini yayınladı. İkili böylece aşklarını resmen duyurdu.









