Eski eşi Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisinin İstanbul'a gelmesiyle gözlerin üzerine çevrildiği Acun Ilıcalı, Miami sokaklarında gizemli bir sarışınla görüntülendi. Önce motorla gezen, ardından Miami sokaklarında tur attıkları görülen Acun Ilıcalı ve gizemli kişinin sevgili oldukları iddia edildi. Çıkan haberlerin ardınan ise gizemli genç kızın kim olduğu soruları sorulmaya başlandı. Yalova'da yaşayan 20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı'na benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

İsminin Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen gizemli kişinin 20 yaşında ve hemşirelik mezunu olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'ı ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen genç isim, medya patronu ile görünmesinin ardından sosyal medya hesaplarını gizledi.

Öte yandan basketbolla da ilgilendiği öğrenilen Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile ilişkilerinin 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği iddia edildi.

Survivor çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Ilıcalı'nın vakit buldukça Miami'ye uçtuğu biliniyor. Son olarak kızı Yasemin ve Melisa ile Miami'de kısa bir süre tatil yapan Ilıcalı'nın yanında eski eşi Zeynep Yılmaz da vardı.

ÇAĞLA AYÇA ALTUNKAYA KİMDİR?

Gizemli kadının adı Çağla Ayça Altunkaya olduğu iddia edildi. 20 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı ve hemşirelik okulu mezunu olduğu belirtildi.

ITIR ESEN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ!

Subaşı'dan boşandıktan sonra adı birkaç kişiyle anılan Acun Ilıcalı, Miss Turkey birincisi seçildikten sonra attığı tweet nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen'le görüntülenmişti. Görüntülerden kısa süre sonra Esen'in Survivor Türkiye-Yunanistan'ın internet üzerinde yayınlanan programını sunmaya başlamıştı. Aşk iddiaları hakkında açıklama yapmayan Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir hamle gelmişti. Ilıcalı, Itır Esen'i sosyal medya hesabı Instagram'dan takibe almıştı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Aslen Erzurum Ilıcalı'dır. İlk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti. 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu.

2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti. 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi. 2003 yılında evlilik yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip oldu. 2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.

2017 yılında evlenip 2018 yılında boşandığı Şeyma Subaşı'dan da Melisa adında bir kızı bulunuyor.