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  • 01.04.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 13:48

'den 'na gönderme! Ortalık fena karışıyor...

, geçtiğimiz gün Instagram hesabından elinde kitaplar olan bir fotoğraf paylaştı. Adı Şeyma Subaşı'nın eski eşi ile aşk dedikodularına karışan , Subaşı'nın bu paylaşımına göndermede bulundu. Itır Esen'in bu göndermesinden sonra Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın vereceği tepki merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına Itır Esen'den sert gönderme. Adı, Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan ‪Itır Esen, kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyarak fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu. Sosyal medyada çok konuşulan bu harekete Subaşı'nın vereceği tepkinin ne olacağı merak konusu oldu.

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