Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına Itır Esen'den sert gönderme. Adı, Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan ‪Itır Esen, kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyarak fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu. Sosyal medyada çok konuşulan bu harekete Subaşı'nın vereceği tepkinin ne olacağı merak konusu oldu.