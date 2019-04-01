Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımına Itır Esen'den sert gönderme. Adı, Acun Ilıcalı ile aşk dedikodularına karışan Itır Esen, kitapları aksesuar olarak kullanma modasına uyarak fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu. Sosyal medyada çok konuşulan bu harekete Subaşı'nın vereceği tepkinin ne olacağı merak konusu oldu.
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