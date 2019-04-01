Marjinal yaşam tarzıyla her daim olay olan Şeyma Subaşı, yine yaptı yapacağını… Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde yurt dışındaki Burning Man ve Coachella gibi çılgın festivallerde sabahlara dek eğlenen Subaşı, önceki gün ise Taksim Meydanı'nda kurtlarını döktü. Yakın dostu Dila Tarkan'la İstanbul turuna çıkan Şeyma Subaşı, İstiklal Caddesi'nde yürüdüğü sırada sokak çalgıcılarının ezgilerine kayıtsız kalmadı.