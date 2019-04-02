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  • 02.04.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 15:13

nereli, kaç yaşında? TRT sunucusu , instagram hesabı nedir?

TRT sunucusu şu sıralarda oldukça merak ediliyor. Güzel sunucu Instagram'da paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geldi. İnternet üzerinden Deniz Satar'ın instagram hesabı araştırılıyor. 1987 İzmir doğumlu olan güzel sunucu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Peki , kaç yaşında? ? İşte tüm detaylar

Deniz Satar kimdir? İşte tüm detaylar

TRT sunucusu kimdir? Deniz Satar sosyal medyada gündem oldu. Gün geçtikçe artan kadın spor spikerlerine ilgi gittikçe büyüyor. Peki ? Kaç yaşında ve nereli? Deniz Satar instagram hesabı haberimizde. Üniversite döneminde birçok yerel ve ulusal televizyon kanallarında staj yaptı. 3.sınıfta Trt Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adlı gezi programını sundu. Mezun olduktan sonra Trtspor kanalında İlk Baskı adlı sabah spor programının sunuculuğunu yaptı.

Deniz Satar canlı yayına RAP yaparak hazırlandı

TRT Spor'da spor spikerliği yapan Deniz Satar, Instagram'dan paylaştığı videoyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

YAYINA RAP YAPARAK MOTİVE OLDU

Sevilen spiker, canlı yayına hazırlanırken rejiden gelen RAP müziğine eşlik etti. Yayın öncesi RAP yaparak motive olan Deniz Satar o anlarını da Instagram'dan paylaştı. Deniz Satar'ın paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.

DENİZ SATAR KİMDİR?

1987 İzmir doğumlu olan güzel sunucu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu.



DENİZ SATAR İNSTAGRAM HESABI

Üniversite döneminde birçok yerel ve ulusal televizyon kanallarında staj yaptı. 3.sınıfta Trt Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adlı gezi programını sundu. Mezun olduktan sonra Trtspor kanalında İlk Baskı adlı sabah spor programının sunuculuğunu yaptı.

Fanatik Gazetesi'nde editör. Ve aynı zamanda hafta sonları TRTSpor ekranlarında yayınlanan 'Spor Keyfi'ni sunuyor.

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