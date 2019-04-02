TRT Spor Keyfi sunucusu Deniz Satar kimdir? Deniz Satar sosyal medyada gündem oldu. Gün geçtikçe artan kadın spor spikerlerine ilgi gittikçe büyüyor. Peki Deniz Satar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Deniz Satar instagram hesabı haberimizde. Üniversite döneminde birçok yerel ve ulusal televizyon kanallarında staj yaptı. 3.sınıfta Trt Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adlı gezi programını sundu. Mezun olduktan sonra Trtspor kanalında İlk Baskı adlı sabah spor programının sunuculuğunu yaptı.
Deniz Satar canlı yayına RAP yaparak hazırlandı
TRT Spor'da spor spikerliği yapan Deniz Satar, Instagram'dan paylaştığı videoyla sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.
YAYINA RAP YAPARAK MOTİVE OLDU
Sevilen spiker, canlı yayına hazırlanırken rejiden gelen RAP müziğine eşlik etti. Yayın öncesi RAP yaparak motive olan Deniz Satar o anlarını da Instagram'dan paylaştı. Deniz Satar'ın paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.
DENİZ SATAR KİMDİR?
1987 İzmir doğumlu olan güzel sunucu Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu.
DENİZ SATAR İNSTAGRAM HESABI
Üniversite döneminde birçok yerel ve ulusal televizyon kanallarında staj yaptı. 3.sınıfta Trt Müzik kanalında 'Şenlik Ateşi' adlı gezi programını sundu. Mezun olduktan sonra Trtspor kanalında İlk Baskı adlı sabah spor programının sunuculuğunu yaptı.
Fanatik Gazetesi'nde editör. Ve aynı zamanda hafta sonları TRTSpor ekranlarında yayınlanan 'Spor Keyfi'ni sunuyor.
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