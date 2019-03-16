Ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TERÖR PROPAGANDASI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

BU BİR İLK DEĞİL

Yine Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katılan ve birinci olarak bitiren Atalay Demirci FETÖ'den tutuklanmıştı.

ONLAR SAYESİNDE YARIŞMAYI KAZANDIM

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan komedyen Atalay Demirci, emniyetteki ifadesinde, bir televizyon kanalında yayınlanan yarışma programını kazanmasında, "kendisi için oy kullanan örgüt mensuplarının payı olduğunu düşündüğünü" söylemişti.