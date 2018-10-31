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  • 31.10.2018 13:08
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 13:54

'nün '' talimatı ortaya çıktı

Eski Valisi 'un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı /PDY davasının son görülen duruşmasında, sanıklara ait yazışmalar okundu. Mesajlardan, FETÖ'den tutuklanıp serbest bırakılan komedyen için katıldığı televizyon yarışmasında oy toplanması talimatı verildiği ortaya çıktı

FETÖnün Atalay Demirci talimatı ortaya çıktı

'da, aralarında eski Vali ve iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanıklı davasının son celsesinde, mahkeme başkanı, dava dosyasında delil olarak bulunan dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını okudu.

Bu materyaller içinde, örgüt mensuplarının kendi aralarında yaptıkları gizli mesajlaşmada bir yarışma programında birinci olan komedyen 'ye oy toplanması talimatının olduğu belirtildi. Bu konuda sanıkların bilgisi olup olmadığı soruldu. Sanık avukatları gelen evrakı detaylı inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

Bir televizyon kanalında yayınlanan yetenek yarışmasında ünlenen komedyen Atalay Demirci FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmış, ardından serbest bırakılmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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