Bu sabah Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Bu sabah Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
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