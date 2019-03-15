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  • 15.03.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 15.03.2019 18:00

'ten Yeni Zelanda'daki cami katliamına sert tepki!

, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısına sert tepki gösterdi. İslam dünyasını yasa boğan bu terör saldırısının ardından Gamze Özçelik'ten saldırıya kınama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik'in mesajı birçok takipçi tarafından desteklendi.

Bu sabah Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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