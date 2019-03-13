Demet Akbağ'ın 20 senelik eşi Zafer Çika dün akşam saatlerinde İzmir yolunda korkunç bir trafık kazası geçirdi. Yola fırlayan ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen Zafer Çika kazanın peşinden derhal ameliyata alındı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Zafer Çika'dan kahreden ölüm haberi ise gece geldi. Demet Akbağ'ın 1999 senesinde hamile kaldığı için sürpriz bir şekilde Milano'da evlendiği eşi Zafer Çika kimdir, kaç yaşındadır ve mesleği nedir? Peki Demet Akbağ'ın çocuğu Ali Çıka kimdir? Çiftin 19 yaşında Ali adında bir çocukları var

ALİ ÇİKA KİMDİR?

Zafer Çika ve Demet Akbağ çiftinin oğlu Ali Çika 2000 yılının Mayıs ayında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ali Çika fanatik Galatasaray taraftarıdır.

KAZA NASIL OLDU

Kaza 12 Mart'ta saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

ZAFER ÇIKA KİMDİR

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor;

"Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul'a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. "Çocuğumuz olursa evleniriz" diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla 'O defteri artık kapattım' diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey'in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999'da iki şahitle Milano'da evlenirler. 2000'de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali'nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Çocukluğu Denizli'de geçiren Akbağ, İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı lise eğitimini Erenköy Kız Lisesi'nde bitirdi.

1982 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.

Mezuniyetinden sonra 1982 senesinde amatör olarak başladığı tiyatro hayatına, 1983 senesinde dahil olduğu Gönül Ülkü Özcan - Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile devam etti.

Kurulduğu tarihten itibaren çalıştığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) dışında, Kent Oyuncuları, Hadi Çaman, Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarıyla da çalıştı.

1997 senesinde Yılmaz Erdoğan ile birlikte pek çok ünlü tiyatrocuyu bünyesinde barındıran "Bir Demet Tiyatro" dizisinde yer aldı.