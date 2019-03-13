Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, oyuncu Demet Akbağ'ı telefonla arayarak eşi Zafer Çika'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
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