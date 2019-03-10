Eski futbolcu Emre Aşık'ın üç çocuğuna şiddet uyguladığını, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, fuhuştan sabıkalı olduğunu ve bu nedenle de ismini değiştirdiğini iddia ederek savcılığa şikayetçi olduğu Yağmur Aşık, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre, Avukat Levent Karakoç, "Müvekkilimizin hiçbir sicil kaydı bulunmamaktadır. Geçmişi tertemizdir ve öyle kalacaktır. İddia edilen bu lekeler, müvekkilin çocuklarının kişisel gelişimine, hayatlarına atılmıştır" dedi.