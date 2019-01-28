Hurma detoksuna giren Gülben Ergen, emeğinin karşılığını aldı. Önceki akşam Kıbrıs Les Ambassadeurs Hotel'de konser veren Ergen, görüntüsüyle ağızları açıkta bıraktı. 46 yaşındaki sanatçının iğne ipliğe dönmüş hali 'Üç çocuk annesi olduğuna kim inanır?' dedirtti. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Ergen, Nur Yerlitaş imzalı iddialı kostümüyle de göz kamaştırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.