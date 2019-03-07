Gülben Ergen, Pınar Çubukçu'nun 'Aklımı Oynatacağım' adlı şarkısının klibinde oynadı. Soykan Prodüksiyon'dan çıkan albüme övgü yağdıran Ergen, "Pınar'ın teklifiyle setlere döndüm" dedi.
Gülben Ergen, Pınar Çubukçu'nun 'Aklımı Oynatacağım' adlı şarkısının klibinde oynadı. Soykan Prodüksiyon'dan çıkan albüme övgü yağdıran Ergen, "Pınar'ın teklifiyle setlere döndüm" dedi.
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