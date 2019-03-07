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  • 07.03.2019
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, 'nun '' adlı şarkısının klibinde oynadı

Klip desteği

, Pınar Çubukçu'nun 'Aklımı Oynatacağım' adlı şarkısının klibinde oynadı. Soykan Prodüksiyon'dan çıkan albüme övgü yağdıran Ergen, "Pınar'ın teklifiyle setlere döndüm" dedi.

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