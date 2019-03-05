Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı. 2019'a damga vuran ihaneti TAKVİM fotoğrafladı.
Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı. 2019'a damga vuran ihaneti TAKVİM fotoğrafladı.
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