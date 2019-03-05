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  • 05.03.2019
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Aşık'ı aldatan bunalımda

’a boşanma ve iffetsizlik davası açan Aşık, avukatıyla bir araya geldi. ‘Her şey yolunda’ mesajı verdi. ’nın ‘Giderim’ şarkısını paylaşan genç kadın ise bunalımda olduğunu ilan etti.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 7 Şubat 2019'da genç bir adamla sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı. 2019'a damga vuran ihaneti TAKVİM fotoğrafladı.

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