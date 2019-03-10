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  • 10.03.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 12:24

yeni bir aşka yelken açtı! Gülben Ergen'in yeni sevgilisi Emre Irmak kimdir ve kaç yaşındadır?

, geçtiğimiz Eylül ayında Burak Törer ile birlikteliğini sonlandırmıştı. 6 aydır yalnız olan Gülben Ergen, aşkı Emre Irmak'ta buldu. Evlenecekleri konuşulan çift, magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülben Ergen'in yeni sevgilisi Emre Irmak kimdir ve kaç yaşındadır?

Gülben Ergen yeni bir ilişkiye yelken açtı. Gülben Ergen'in Bir süredir müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 2008 yılında yayınladığı "Sürpriz" şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak ile son zamanlarda sık sık görüşen Ergen'in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü öğrenildi. İkilinin bu sürpriz ilişkisinin ise evlilik yolunda gittiği söyleniyor. Peki Gülben Ergen'i yeni sevgilisi Emre Irmak kim ve kaç yaşında?

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