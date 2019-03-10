Gülben Ergen yeni bir ilişkiye yelken açtı. Gülben Ergen'in Bir süredir müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. 2008 yılında yayınladığı "Sürpriz" şarkısının bestecilerinden olan Emre Irmak ile son zamanlarda sık sık görüşen Ergen'in, müzisyenle ilişkisinin aşka dönüştüğü öğrenildi. İkilinin bu sürpriz ilişkisinin ise evlilik yolunda gittiği söyleniyor. Peki Gülben Ergen'i yeni sevgilisi Emre Irmak kim ve kaç yaşında?