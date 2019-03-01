Sibel Can’ın araba savaşında hapis cezası çıktı!

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas ve sanık Şahin Mehmet Çelik ile avukatları katıldı. Can'ın avukatı Ernas, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

Ardından sanık Çelik'in avukatları savunmalarını verdi. Çelik adına savunma yapan avukatlar, dolandırıcılık suçu oluşmadığını, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

4 YIL HAPİS VE 80 BİN LİRA



Necmettin Kafalı başkanlığında toplanan mahkeme heyeti otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik'i 4 yıl hapis ve 80 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kararda, Şahin Mehmet Çelik'in nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan 4 yıl hapis ve 4 bin tam gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Sanığa etkin pişmanlık ve indirim yapılmamasına karar veren mahkeme, cezanın paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

GÜNLÜĞÜ 20 LİRA



Çelik'e verilen 4 bin tam gün adli para cezasının ekonomik ve şahsi hali nazara alınarak bir günlüğü 20 lira olarak hesaplandığı kararda kaydedildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde gerçekleşen davanın bir önceki duruşmasında duruşma savcısı otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında beraat istediği mütalaasını değiştirmişti. Savcı değiştirdiği mütalaasında, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeleri dikkate aldığını belirterek mütalaasını değiştirdiğini belirtmişti. Sanık Çelik hakkında "Nitelikli dolandıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis talep etmişti.