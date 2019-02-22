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  • 22.02.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 09:55

: olayında flaş gelişme: Takipsizlik kararı kaldırıldı

olayında yeni gelişme yaşandı. Bir AVM'de başörtülü kızlara sarf ettiği sözler yüzünden başlatılan soruşturmaya yargıdan takipsizlik kararı çıkmıştı. Ancak müştekillerin takipsizlik kararına yaptıkları itiraz sonucunda Deniz Çakır hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

Deniz Çakır hakkında bir AVM'de başörtülü kızlara sarf ettiği sözler yüzünden başlatılan soruşturma, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan da yürütülecek. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından yürütülen soruşturmada, yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle oyuncu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Çakır hakkında, 'dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyordu.

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