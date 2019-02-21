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  • 21.02.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 11:14

'den mide bulandıran hareket: Tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti!

ne yapacağını şaşırdı. Sosyete kasap Nusret Gökçe, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içtiği bir video çekti. Bu videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nusret'e bir takipçisinden "Bu nasıl video midem bulandı." yorumu geldi.

Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu nasıl video midem bulandı." yorumunu yaptı.

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