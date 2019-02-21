Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu nasıl video midem bulandı." yorumunu yaptı.
Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, tuvaletini yapan inekten süt sağıp içti. Gökçe'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu nasıl video midem bulandı." yorumunu yaptı.
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