Tarkan'ın 2 yıl önce Bursa'daki arabalı vapur seyahatinde hayranlarına mini bir konser verdiği ortaya çıktı. Sevenleriyle birlikte hem şarkı söyleyen hem de dans eden Tarkan'ın bu halleri çok konuşulacağa benziyor. Hayranlarıyla birlikte keyifli dakikalar geçiren Tarkan'ın o anları kamerlara bakın böyle yansıdı...