Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları
Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu için paraya kıydı. Dünyaca ünlü popçu Tarkan ile Pınar Hanım, bundan tam 3 yıl önce sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. 7 ay önce kızları Liya'yı kucağına alan Tevetoğlu çifti şimdilerde Köln'de iş kurmak için kolları sıvadı.Tarkan, kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu'na, Köln'de 1 buçuk milyon TL'lik bir güzellik merkezi açıyor.
20.02.2019 12:25
- Son Güncelleme: 20.02.2019 12:25
Ozan Güven
Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.
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