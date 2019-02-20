Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

Ozan Güven

Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.