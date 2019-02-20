GaleriMagazin

Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu için paraya kıydı. Dünyaca ünlü popçu Tarkan ile Pınar Hanım, bundan tam 3 yıl önce sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. 7 ay önce kızları Liya'yı kucağına alan Tevetoğlu çifti şimdilerde Köln'de iş kurmak için kolları sıvadı.Tarkan, kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu'na, Köln'de 1 buçuk milyon TL'lik bir güzellik merkezi açıyor.

20.02.2019 12:25 - Son Güncelleme: 20.02.2019 12:25
Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

TARKAN'DAN EŞİNE BÜYÜK YATIRIM!

Tarkan, 3 yıl önce evlendiği ve 7 ay önce kendisine Liya adında bir kız çocuğu veren eşi Pınar Tevetoğlu için paraya kıydı.

Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

TARKAN KÖLN'DE GÜZELLİK MERKEZİ AÇIYOR

Tarkan kendisi gibi Almanya'da doğup büyüyen eşi Pınar Tevetoğlu'na, Köln'de bir güzellik merkezi açıyor. Pınar Tevetoğlu, Almanya'da bulundukları dönemde uzmanlardan oluşan merkezin başında duracak. İstanbul'a geldiklerinde işi yakınlarına teslim edecek.

Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

Pop yıldızının bu merkeze 1.5 milyon TL yatıracağı, sonrasında ise rakamı büyütecekleri söyleniyor. Tarkan ile Pınar Tevetoğlu 29 Nisan 2016'da, 20 kişilik sade bir törenle evlenmişti.

Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

Ozan Güven

Ozan Güven yatırım için rotayı Karadağ'a çevirdi. Ünlü oyuncu Ozan Güven, Avrupa Birliği'ne girmesi beklenen Karadağ'dan ev aldı. Güven böylece hem yatırım yapıp hem de Avrupa ülkelerine serbest dolaşım hakkı kazanacak. İddiaya göre, sahibi olduğu konutun değerinin en az üç katı artacağı için böyle bir yatırım yaptığı öğrenildi.

Tarkan'dan eşi Pınar Tevetoğlu'na 1 buçuk milyon TL'lik yatırım! | Ünlülerin yatırımları

Ozan Güven

Oyunculuktan önce mağazasında ayakkabı satan Ozan Güven, bu mesleğinden vazgeçmedi. Güven'in farklı semtlerde ayakkabı mağazası var.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!
Tülin Şahin gençliğin sırrını 'damardan' buldu!