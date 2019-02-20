Ünlü oyuncu Melis Hacic, Star TV'nin yeni dizisi Kardeş Çocukları'na transfer oldu. Börü dizisindeki 'Zeynep' karakteriyle izleyicinin beğenisine kazanan güzel oyuncu daha sonra Bir Litre Gözyaşı adlı dizide oynamıştır. Şimdilerde adı Kardeş Çocukları dizisiyle anılan Melis Hacic kimdir? Melis Hacic kaç yaşında ve nereli? İşte Melis Hacic'in hayat hikayesi...

MELİS HACİC KİMDİR?

Melis Hacic, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayın hayatına başlayan Börü dizisiyle atmıştır. Burada canlandırdığı Zeynep karakteriyle seyircinin beğenisini toplayan Hacic, dizinin sinema filminde de aynı karaktere hayat vermiştir. Daha sonra Kanal D'de yayınlanan kadrosunda Sanem Çelik, Tolga Tekin, Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Mehmet Aykaç, Melis Hacic, Polat Bilgin, Helin Kandemir, NurBerfin Çiroğlu, Görkem Mete Demir, Revna Çolak, Erdal Bilingen, Berrak Kuş gibi isimlerin yer aldığı Bir Litre Gözyaşı dizisinde Selin karakterini canlandırdı.