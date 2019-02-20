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  • 20.02.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 10:57

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Ünlü ve güzel oyuncu ’nın hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. 6 Şubat tarihinde 5 yıllık sevgilisi Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya gündemde sıkça konuşulan isimlerden biri. İşte Hazal Kaya ile ilgili bilgiler…

Birçok başarılı projede rastladığımız Hazal Kaya özellikle Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu dizisinden hafızalara kazındı. Şimdi ise Bizim Hikaye dizisinde başarılı bir başrol oyunculuğu üstlenen Hazal Kaya'nın hayatı hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.

HAZAL KAYA'NIN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

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