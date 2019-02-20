Birçok başarılı projede rastladığımız Hazal Kaya özellikle Adını Feriha Koydum ve Aşk-ı Memnu dizisinden hafızalara kazındı. Şimdi ise Bizim Hikaye dizisinde başarılı bir başrol oyunculuğu üstlenen Hazal Kaya'nın hayatı hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik.
HAZAL KAYA'NIN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER
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