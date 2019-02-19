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  • Son Güncelleme: 19.02.2019 15:27

: Moda dünyasının acı kaybı! Efsanevi modacı hayatını kaybetti!

Günümüz moda dünyasının efsanevi ismi hayatını kaybetti! 85 yaşında yaşamını yitiren moda dünyasının duayeni Karl Lagerfeld kimdir?

Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti. Fransız Closer dergisi, 85 yaşındaki ünlü tasarımcının bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Karl Otto Lagerfeldt, reklam açısından daha uygun olduğu için soyadındaki 't'yi attı.

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