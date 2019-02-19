Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld hayatını kaybetti. Fransız Closer dergisi, 85 yaşındaki ünlü tasarımcının bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. 10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg kentinde doğan Karl Otto Lagerfeldt, reklam açısından daha uygun olduğu için soyadındaki 't'yi attı.