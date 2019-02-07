ŞEYMA SUBAŞI KIZININ VELAYETİNİ İSTEMEDİ!

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti, bir kez daha mahkemeye gitti. Bu kez mahkemeye gitme nedeni ise; kızları Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi.