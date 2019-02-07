ŞEYMA SUBAŞI KIZININ VELAYETİNİ İSTEMEDİ!
Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti, bir kez daha mahkemeye gitti. Bu kez mahkemeye gitme nedeni ise; kızları Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi.
ŞEYMA SUBAŞI KIZININ VELAYETİNİ İSTEMEDİ!
Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti, bir kez daha mahkemeye gitti. Bu kez mahkemeye gitme nedeni ise; kızları Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi.
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