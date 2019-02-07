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  • 07.02.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 11:39

: 'nın eski eşi kızı Melisa'nın velayetini istemedi: Çok geziyorum Melisa'ya bakamam

ile , geçtiğimiz Kasım ayının sonunda boşanmıştı. Boşanmadan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Şeyma Subaşı, çok gezdiği için kızı Melisa'nın velayetini istemedi. Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın velayetinin eski eşi Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise bu talebi onaylayarak, velayeti Ilıcalı'ya verdi.

ŞEYMA SUBAŞI KIZININ VELAYETİNİ İSTEMEDİ!

Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti, bir kez daha mahkemeye gitti. Bu kez mahkemeye gitme nedeni ise; kızları Melisa'nın velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesi.

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