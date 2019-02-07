Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından takipçilerini yine güldürdü. Gökbakar, Ebru Gündeş'in sevilen parçası 'Söyleyin'i farklı bir şekilde yorumladı. Ünlü komedyenin bu paylaşımı yarım saatte 37 binden fazla beğeni aldı. İşte Şahan'dan gülme garantili paylaşım...
Şahan Gökbakar bu kez de Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti!
Şahan Gökbakar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Tarkan taklidi henüz unutulmamışken, bu kez de Ebru Gündeş taklidiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' şarkısını yorumlayarak takipçilerini yine güldürdü.
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