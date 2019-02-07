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  • 07.02.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 12:00

bu kez de 'in 'Söyleyin' şarkısıyla sosyal medyayı yıktı geçti!

'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Tarkan taklidi henüz unutulmamışken, bu kez de taklidiyle takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Ebru Gündeş'in 'Söyleyin' şarkısını yorumlayarak takipçilerini yine güldürdü.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından takipçilerini yine güldürdü. Gökbakar, Ebru Gündeş'in sevilen parçası 'Söyleyin'i farklı bir şekilde yorumladı. Ünlü komedyenin bu paylaşımı yarım saatte 37 binden fazla beğeni aldı. İşte Şahan'dan gülme garantili paylaşım...

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