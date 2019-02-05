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Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın eski eşi Acun Ilıcalı ile Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı'nın attığı her adım takipçilri tarafından takip edilmeye devam ediyor. İtalya'ya giden Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki detay takipçilerinin gözlerinden kaçmadı. İşte 3 gün önce sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'nın yanına giden Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafta gözden kaçmayan detay...

05.02.2019 12:05 - Son Güncelleme: 05.02.2019 12:29
Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın, eski eşi Acun Ilıcalı ile Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu.

Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

NEDEN TAKİPLEŞTİKLERİ MERAK EDİLİYORDU

Uzun zamandır takipçilerinin hem Şeyma Subaşı'na hem de Acun Ilıcalı'ya fotoğraf karelerini neden silmedikleri soruluyordu. Boşandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında Şeyma Subaşı'na ait tek kalan fotoğraf kızları Melisa'nın doğum günü fotoğrafı oldu...

Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

MELİSA DOMİNK'E ŞEYMA İTALYA'YA!

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın, kızı Melisa ile eski eşi Şeyma Subaşı'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı satışa çıkartmasıyla, boşanan çiftin birbirini sosyal medya hesaplarından silmesinin arasında bağlantı olup olmadığı merak edilirken Şeyma Subaşı soluğu İtalyan sevgilisinin yanında aldı.

Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

Tulum sahilinde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia şimdilerde İtalya'da Guido Senia'nın evinde birlikte vakit geçiriyorlar...

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