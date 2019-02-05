Şeyma Subaşı kızının Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına İtalya'ya uçtu

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın eski eşi Acun Ilıcalı ile Dominik'e gitmesini fırsat bilip sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı'nın attığı her adım takipçilri tarafından takip edilmeye devam ediyor. İtalya'ya giden Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki detay takipçilerinin gözlerinden kaçmadı. İşte 3 gün önce sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia'nın yanına giden Subaşı'nın paylaştığı fotoğrafta gözden kaçmayan detay...

05.02.2019 12:05 - Son Güncelleme: 05.02.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





