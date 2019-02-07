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  • 07.02.2019 09:40
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 09:55

'a Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ret: Şikayet kalksa da ortada suç var

Ali İhsan Carol, eşi 'u darp etmekten yargılanıyordu. Ayşe Varol'un eşini affedip şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat etti. Ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Şikayet kalksa da ortada suç var!" diyerek beraat kararına itiraz etti.

3.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol; kendisine yumruk attığı gerekçesiyle ünlü sunucudan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.

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