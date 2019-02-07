3.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol; kendisine yumruk attığı gerekçesiyle ünlü sunucudan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.