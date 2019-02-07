3.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol; kendisine yumruk attığı gerekçesiyle ünlü sunucudan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.
3.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol; kendisine yumruk attığı gerekçesiyle ünlü sunucudan şikayetçi olmuştu. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu, sunucunun 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etti.
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