Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında evlenmiş ve 2005 yılında boşanmıştı. Ayrılığın ardından Çilingiroğlu Beraya Tanyolaç ile dünyaevine girmiş ancak bu evliliğini de sonlandırmıştı. Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Şimdi daha yakışıklısın" notunu düştü. Çilingiroğlu ise bu iltifata emoji ile karşılık verdi.