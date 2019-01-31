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  • 31.01.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 17:58

eski eşi ile resmen flörtleşti

, eski eşi 'na sosyal medya hesabı üzerinden iltifat etti. 1997 yılında evlenen ve 2005 yılında boşanan Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu çiftinin Zehra adında 21 yaşında kızları var. Ayrılmalarına rağmen arkadaş kalmayı başarabilen ünlü çiftin sosyal medyadaki iletişimleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram'dan paylaştığı fotoğrafına bakın ne yorum yaptı...

Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu 1997 yılında evlenmiş ve 2005 yılında boşanmıştı. Ayrılığın ardından Çilingiroğlu Beraya Tanyolaç ile dünyaevine girmiş ancak bu evliliğini de sonlandırmıştı. Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına, "Şimdi daha yakışıklısın" notunu düştü. Çilingiroğlu ise bu iltifata emoji ile karşılık verdi.

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