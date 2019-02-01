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  • 01.02.2019 16:17
  • Son Güncelleme: 01.02.2019 16:29

Tiyatronun acı günü! 72 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetti!

Usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 72 yaşındaki sanatçı Turgut Arseven'in vefat ettiğini duyurdu. Turgut Arseven’in cenaze töreni, 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 11.00’de ’nde düzenlenecek. Usta oyuncu Turgut Arseven kidmir?

Usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven hayatını kaybetti. Turgut Arseven'in cenaze töreni, 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Sanatçı, törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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