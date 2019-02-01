Usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven hayatını kaybetti. Turgut Arseven'in cenaze töreni, 2 Şubat 2019 Cumartesi saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Sanatçı, törenin ardından Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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