Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çililngiroğlu, geçtiğimiz hafta annesi, babası, kardeşi, dostları ve yakın akrabaları ile doğum gününü kutlamış, Hülya Avşar kızının doğum gününü bir fotoğrafla ölümsüzleştirmişti. Zehra Çilingiroğlu önceki gün bir AVM'de kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Çilingiroğlu muhabirleri görünce, "Doğum günü kutlamalarına devam, en yakın arkadaşım ile kutlamaya çıktık, kucağımdaki paket de onun hediyesi" diyerek kız arkadaşı ile birlikte restorana girdi. İşte ünlü isimlerin çocukları...

28.01.2019 09:41 - Son Güncelleme: 28.01.2019 09:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





