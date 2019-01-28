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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çililngiroğlu, geçtiğimiz hafta annesi, babası, kardeşi, dostları ve yakın akrabaları ile doğum gününü kutlamış, Hülya Avşar kızının doğum gününü bir fotoğrafla ölümsüzleştirmişti. Zehra Çilingiroğlu önceki gün bir AVM'de kız arkadaşıyla objektiflere takıldı. Çilingiroğlu muhabirleri görünce, "Doğum günü kutlamalarına devam, en yakın arkadaşım ile kutlamaya çıktık, kucağımdaki paket de onun hediyesi" diyerek kız arkadaşı ile birlikte restorana girdi. İşte ünlü isimlerin çocukları...

28.01.2019 09:41 - Son Güncelleme: 28.01.2019 09:48
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu doğum günü kutlamalarına devam ediyor. İşte ünlü isimlerin çocukları...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz'in oğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. 9. ay pozu veren Özcan Deniz ve oğluna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun kutlamaları bitmiyor!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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