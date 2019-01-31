Bugünkü
Takvim
  • Magazin
  • 31.01.2019 17:26
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 18:00

'ın annesi gözyaşlarına boğuldu: Neden hala yaşıyorum onu da bilmiyorum?

, 2 Şubat 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Önümüzdeki Cumartesi günü Zincirlikuyu'daki mezarı başında anılacak. Bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Hanım, konuşmakta güçlük çekti. , "Torunumu arada sırada görüyorum. Her zaman değil. Kocası 4. ayında evlendi zaten. Resimlerde oğlan mutlu görünüyor ama hiç yalnız kalamadık. O da canımın canı. Mutsuzum o konuda. Hasret gideremedik.Hayat çok üstüme geliyor. Neden hala yaşıyorum onu da bilmiyorum?" dedi.

Defne Joy Foster, 8 yıl önce hayatını kaybetmişi. Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Raporu'na göre Foster'in, alkol ve kanında bulunan ilaçların yan etkisiyle kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtilmişti. Kerem Altan 2.5 ay hapse çarptırılmış, cezası 5 yıl ertelenmişti. Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Hatice Hanım'ın sözleri Defne Joy Foster'ı seven herkesi derinden üzdü...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMagazin HaberleriDefne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster gözyaşlarına boğuldu: Neden hala yaşıyorum onu da bilmiyorum?
Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
Tüm Magazin Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar