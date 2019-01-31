Defne Joy Foster, 8 yıl önce hayatını kaybetmişi. Sihirli Annem dizisinde Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011'de Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunmuştu. Adli Tıp Raporu'na göre Foster'in, alkol ve kanında bulunan ilaçların yan etkisiyle kalp ritmi bozukluğu nedeniyle öldüğü belirtilmişti. Kerem Altan 2.5 ay hapse çarptırılmış, cezası 5 yıl ertelenmişti. Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlandı. Konuşmakta güçlük çeken Hatice Hanım'ın sözleri Defne Joy Foster'ı seven herkesi derinden üzdü...