Futbolcu Arda Turan ile Berkay 9 Ekim 2018 gecesi bir gece kulübünde kavga etmişti. Kavga, iddiaya göre; Arda'nın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e kulüpte ''Güzel kadınsın, evli olmasaydın kaçırmazdım'' demesi üzerine çıkmıştı. Berkay burnu kırılınca hastaneye gitmiş, Arda da hastaneyi silahla basmıştı. Arda'nın 12.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. İki tarafın arasına güvenlik görevlileri oturdu. Arda'nın gizlilik talebi reddedildi.