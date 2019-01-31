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  • 31.01.2019 13:31
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 13:41

'in avukatından aylık gelir açıklaması!

ile Berkay'ın 9 Ekim gecesi bir eğlence mekanında yaşadığı kavganın ilk duruşması dün gerçekleşti. 'in duruşmada "ayda 1000 lira gelirim var" demesi magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü şarkıcı Şahin'in avukatı, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var'' açıklamasında bulundu.

Futbolcu Arda Turan ile Berkay 9 Ekim 2018 gecesi bir gece kulübünde kavga etmişti. Kavga, iddiaya göre; Arda'nın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e kulüpte ''Güzel kadınsın, evli olmasaydın kaçırmazdım'' demesi üzerine çıkmıştı. Berkay burnu kırılınca hastaneye gitmiş, Arda da hastaneyi silahla basmıştı. Arda'nın 12.5 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün yapıldı. İki tarafın arasına güvenlik görevlileri oturdu. Arda'nın gizlilik talebi reddedildi.

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