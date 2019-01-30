Arda Turan ve Berkay Şahin'in davası görülüyor! Berkay Şahin: Aylık bin lira gelirim var!
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor. Arda Turan'ın 12,5 yıla kadar hapsi istenen dosyada Berkay'ın ise 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.
ARKADAŞLARI DURUŞMA SALONUNA ALINMADI
uruşmanın yapılacağı salona Arda Turan arka kapıdan alınırken, Berkay Şahin ise eşi Özlem Şahin ile birlikte ön kapıdan giriş yaptı. Şahin ve eşi ile arkalarında oturan Arda Turan'ın arasına bir güvenlik görevlisinin oturtulması dikkat çekti. Tarafların yan yana gelmemesine özen gösterildiği görüldü.
Arda Turan ve Berkay Şahin'in çok sayıda arkadaşı, yer olmaması nedeniyle duruşma salonuna alınmadı.
ARDA TURAN - BERKAY OLAYINDA NELER OLMUŞTU?
Ünlü Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin davaya bugün başlanıyor. Yaklaşık 3 ay önce bir gece kulübünde yaşanan kavganın ardından taraflar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Açılan dava dosyasında, şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Şahin müşteki sıfatıyla yer almıştı.
ARDA TURAN DOĞUM GÜNÜNDE HAKİM KARŞISINDA!
Bugün 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşmaya katılarak hakim karşısında ifade vermesi beklenirken olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Berkay'ın eşi, olan müşteki Özlem ile 10 Ekim 2018 günü, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da bulunan bir eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay'ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu, müşteki Özlem'in ise mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, şüpheli Arda Turan'ın selamlaştığı Özlem Şahin'e, "Güzel kadınsın, evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtilmişti.