Arda Turan ve Berkay Şahin'in davası görülüyor! Berkay Şahin: Aylık bin lira gelirim var!

ARDA TURAN DOĞUM GÜNÜNDE HAKİM KARŞISINDA!

Bugün 32. yaşını kutlayan Arda Turan'ın ilk kez görülecek duruşmaya katılarak hakim karşısında ifade vermesi beklenirken olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Berkay'ın eşi, olan müşteki Özlem ile 10 Ekim 2018 günü, gece saat 02.30 sıralarında Sarıyer Emirgan'da bulunan bir eğlence mekanına gittiği, burada bulundukları sırada Berkay'ın bir ara yemek yemek için işletmenin giriş kısmında bulunan masaya erkek arkadaşlarıyla geçerek oturduğu, müşteki Özlem'in ise mekanın içerisinde kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, şüpheli Arda Turan'ın selamlaştığı Özlem Şahin'e, "Güzel kadınsın, evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu belirtilmişti.

