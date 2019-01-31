Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'a boşanma davası açtı. Oyuncu, 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.
Necati Şaşmaz ile eşi Nagehan Şaşmaz'ın boşanma dilekçesi: 10 milyon TL karşılığında...
Necati Şaşmaz, Nagehan Şaşmaz ile 7 yıllık evliliğini bitirmek için Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İki çocukları olan Nagehan Şaşmaz - Necati Şaşmaz çiftinin boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın avukatının Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz'ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını ileri sürdü. Necati Şaşmaz, 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.
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