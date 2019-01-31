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  • 31.01.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 10:01

ile eşi 'ın boşanma dilekçesi: 10 milyon TL karşılığında...

, ile 7 yıllık evliliğini bitirmek için Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İki çocukları olan Nagehan Şaşmaz - Necati Şaşmaz çiftinin boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın avukatının Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin Nagehan Şaşmaz'ın ağır kusurlu eylemleri neticesinde temelinden sarsıldığını ileri sürdü. Necati Şaşmaz, 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Necati Şaşmaz'ın eşinden boşanma sebebi...

Necati Şaşmaz, eşi Nagehan Şaşmaz'a boşanma davası açtı. Oyuncu, 10 milyon lira tazminat ile iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

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