Oyuncu Necati Şaşmaz ile 2012 yılında evlendiği Nagehan Şaşmaz boşanma kararı aldı. Bir kalanda yayınlanan magazin programının haberine göre, "Daha önce de boşanacakları konuşulan çift evliliğini kurtaramadı. Necati Şaşmaz'ın avukatı yaptığı açıklamada şunları söyledi; Müvekkilim Necati Şaşmaz iki evladının annesi Nagehan Şaşmaz ile evliliğini tüm çabalarına rağmen kurtaramamış ve bugün itibariyle ayrılık kararını hayata geçirerek Nagehan Şaşmaz aleyhine boşanma davası açmıştır. Müvekkilim iş bu boşanma sürecinin anlaşmalı olarak yapılması için gayret sarf etmişse de fakat süreç çekişmeli boşanma haline dönmek durumunda kalmıştır. Taraflar iki çocuk sahibidirler. Ailenin mahremiyeti, tarafların kişilik hakları ve özellikle iki müşterek çocuğun psikolojilerinin korunması amacıyla tarafların bu sürecinde gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan rica ediyoruz."