Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Dan Bilzerian'ın ilk defa bir Türk'ü misafir edeceği geçen ay haberlere konu olmuştu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve aile şirketinde çalışan 21 yaşındaki Ömer Faruk Okkalı, ABD'li Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın misafiri olacağını iddia etmişti.