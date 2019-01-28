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  • 28.01.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 19:02

İzmitli 'nın '’li ünlü oyuncu ' yalanı ortaya çıktı

’li ünlü oyuncu ve Instagram fenomeni ’ın, İzmitli ’yı kendi evinde misafir edeceği haberlere konu olmuştu. Olayın kandırmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Ocak ayı sonunda Dan Bilzerian’ın misafiri olarak ABD’ye gitmesi beklenen ’nın herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Bilzerian’a pişmaniye ve spor atkısı götüreceğini ifade eden Okkalı, hesabından bir açıklama yaptı.

Yaşadığı lüks hayatla milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Dan Bilzerian'ın ilk defa bir Türk'ü misafir edeceği geçen ay haberlere konu olmuştu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve aile şirketinde çalışan 21 yaşındaki Ömer Faruk Okkalı, ABD'li Instagram fenomeni Dan Bilzerian'ın misafiri olacağını iddia etmişti.

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