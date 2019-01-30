Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuştu. Turan - Şahin ikilisinin ilk duruşması bugün sabah saatlerinde görüldü. Berkay'ın hakim karşısında "Ayda bin lira kazanıyorum" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Adliye çıkışında Instagram hesabından video paylaşan şarkıcı Berkay'ın sözleri, yalan beyanda bulunduğunu ve yargıyı kandırdığını itiraf eder nitelikteydi. Berkay'ın yargıyı kandırıp kandırmadığı tartışılırken, ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi...

Güzel kardeşlerim mahkeme salonunda "kinaye" olarak yapılmış söylenmiş bir söz, ciddiye almayın... Birimde mahkeme salonundakilerinde gülüp geçtiği bir konudur. Yazılı anlamayanlara birde sözle anlatmaya çalıştım. Öpüyorum hepinizi...