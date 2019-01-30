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  • 30.01.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 14:20

- Berkay duruşmasında şok gelişme! Berkay, yargıyı kandırdı mı?

ile 'in ilk duruşması bugün gerçekleşti. Arda Turan'dan sonuna kadar şikayetçi olduğunu söyleyen Berkay Şahin, duruşmada aylık kazancının bin lira olduğunu söylemişti. Duruşma çıkışında Instagram hesabından paylaştığı videoda yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, yalan beyanda bulunarak yargıyı kandırdı mı? İşte Berkay Şahin'den peş peşe gelen açıklamalar...

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da bir eğlence mekanında kavga etmiş ve mahkemelik olmuştu. Turan - Şahin ikilisinin ilk duruşması bugün sabah saatlerinde görüldü. Berkay'ın hakim karşısında "Ayda bin lira kazanıyorum" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Adliye çıkışında Instagram hesabından video paylaşan şarkıcı Berkay'ın sözleri, yalan beyanda bulunduğunu ve yargıyı kandırdığını itiraf eder nitelikteydi. Berkay'ın yargıyı kandırıp kandırmadığı tartışılırken, ünlü şarkıcıdan yeni bir açıklama geldi...

Güzel kardeşlerim mahkeme salonunda "kinaye" olarak yapılmış söylenmiş bir söz, ciddiye almayın... Birimde mahkeme salonundakilerinde gülüp geçtiği bir konudur. Yazılı anlamayanlara birde sözle anlatmaya çalıştım. Öpüyorum hepinizi...

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