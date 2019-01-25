27 Kasım 2018'da ünlü televizyoncu ile boşanan Şeyma Subaşı son dakika sürprizlerine devam ediyor. Son olarak Şeyma Subaşı instagram hesabında direk dansı yaptığı videoyu paylaştı. "ACIMADI Kİİİİ" yazısını da yazan Şeyma Subaşı kısa süre de sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında girdi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Fransız DJ Guido Senia ile sevgili oldu, ikili son olarak Phuket adalarında tatil yapmıştı. İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüleri...
Şeyma Subaşı'nın yeni hobisi: Direk dansı! Sosyal medya Şeyma Subaşı'nın direk dansını konuşuyor!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul ederken, bu kez de Instagram hesabından paylaştığı videoyla adından söz ettirmeyi başardı. Şeyma Subaşının direk dansı yaparken çektiği videoyu sosyal medya paylaşması üzerine, Subaşı'nın bir takipçisinden, "Kadın her şeyi başarabiliyor helal olsun." yorumu geldi.
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