27 Kasım 2018'da ünlü televizyoncu ile boşanan Şeyma Subaşı son dakika sürprizlerine devam ediyor. Son olarak Şeyma Subaşı instagram hesabında direk dansı yaptığı videoyu paylaştı. "ACIMADI Kİİİİ" yazısını da yazan Şeyma Subaşı kısa süre de sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında girdi. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Fransız DJ Guido Senia ile sevgili oldu, ikili son olarak Phuket adalarında tatil yapmıştı. İşte Şeyma Subaşı'nın o görüntüleri...