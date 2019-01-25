İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 92 yaşındaki Fuat İşhan'ın vefat ettiğini "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, değerli sanatçılarından, tiyatro oyuncusu, yazar ve seslendirme sanatçısı Fuat İşhan'ı yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" diye duyurdu. İşhan, Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'na defnedildi. Namazın ardından İşhan, son yolculuğuna uğurlandı.