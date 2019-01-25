Şeyma Subaşı'nın eski halini görenler şaşırıyor! İşte ünlülerin eski ve yeni halleri...

Şeyma Subaşı'nın eski halini görenler dönüp bir daha bakıyor. Acun Ilıcalı ile Kasım ayında ani bir kararla boşanan Şeyma Subaşı, sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile gündemden düşmezken bu kez de direk dansıyla anılmaya başlandı. Subaşı, yeni hobisi direk dansını yaparken çekildiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Videoyu izleyenler, Şeyma Subaşı'nın eski halini merak etmeye başladı. Ancak Subaşı'nın eski halini görenler hayal kırıklığına uğradı...

25.01.2019 13:30 - Son Güncelleme: 25.01.2019 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





