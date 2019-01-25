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  • 25.01.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 10:35

Tiyatroda : “Ayağıma masaj yapma bahanesiyle yönetmenim beni taciz etti”

Y., bir müzikal provasında yönetmen 'nun ine uğradığını iddia etti. "Ayağıma masaj yapma bahanesiyle beni taciz etti” diyen genç kız, yönetmen Murat Karasu'dan şikayetçi oldu. Karasu ise iftiraya uğradığını söyleyerek olayı yalanladı.

Oyuncu Zehra Y., müzikal provasında yönetmen Murat Karasu'nun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Genç kız, "Ayağıma masaj yapma bahanesiyle beni taciz etti" dedi. Karasu ise iftiraya uğradığını savundu.

TİYATRODA SKANDAL!

Oyuncu ve yönetmen Murat Karasu hakkında, 22 yaşındaki asistanı Zehra Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Genç asistan, provalarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Karasu'yu şikayet etti.

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