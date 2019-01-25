Oyuncu Zehra Y., müzikal provasında yönetmen Murat Karasu'nun cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Genç kız, "Ayağıma masaj yapma bahanesiyle beni taciz etti" dedi. Karasu ise iftiraya uğradığını savundu.

TİYATRODA SKANDAL!

Oyuncu ve yönetmen Murat Karasu hakkında, 22 yaşındaki asistanı Zehra Y.'yi taciz ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Genç asistan, provalarda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylediği Karasu'yu şikayet etti.