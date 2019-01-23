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  • 23.01.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 23.01.2019 09:27

'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi!

, geçtiğimiz Ekim ayında düşme sonucu kaburgaları kırmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımda 97. günü geride bırakan Mehmet Ali Erbil'in doktoru , Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan gelen açıklama...

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz Ekim ayında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırmıştı.Kırıklardan birinin akciğer zarına batmasıyla yoğun bakımda tedavisi devam edilen Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.

97 gündür yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı.

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