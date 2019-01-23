Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz Ekim ayında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırmıştı.Kırıklardan birinin akciğer zarına batmasıyla yoğun bakımda tedavisi devam edilen Erbil'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan açıklama geldi.
97 gündür yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka Erbil'in sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı.
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