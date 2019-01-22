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  • 22.01.2019 14:01
  • Son Güncelleme: 22.01.2019 14:20

Son dakika... Rapçi 'te tutuklandı (Chris Brown kimdir?)

ABD'li ünlü rap şarkıcısı tecavüz şüphesiyle 'nın başkenti 'te tutuklandı.

Ünlü rapçi tecavüz suçlamasıyla tutuklandı!

Reuters haber ajansının polisine dayandırdığı habere göre ABD'li rap şarkıcısı 21 Ocak Pazartesi günü iki kişi ile beraber tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti 'te tutuklandı.

Tutuklamanın, Brown'ın Paris'te konakladığı otel odasında 15 Ocak günü 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiası ile gerçekleştirildiği belirtildi.

CHRIS BROWN KİMDİR?

ABD'li şarkıcı, Chris Brown'un gerçek adı Christopher Maurice "Chris" Brown'dur. 5 Mayıs 1989 doğumlu olan ünlü şarkıcı, söz yazarı, rapçi, dansçı ve oyuncudur.

BU İLK VAKASI DEĞİL

Rapçi Chris Brown, bir dönem aşk yaşadığı dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya şiddet uygulamıştı.

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