Reuters haber ajansının Fransa polisine dayandırdığı habere göre ABD'li rap şarkıcısı Chris Brown 21 Ocak Pazartesi günü iki kişi ile beraber tecavüz şüphesiyle Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandı.

Tutuklamanın, Brown'ın Paris'te konakladığı otel odasında 15 Ocak günü 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiası ile gerçekleştirildiği belirtildi.

CHRIS BROWN KİMDİR?

ABD'li şarkıcı, Chris Brown'un gerçek adı Christopher Maurice "Chris" Brown'dur. 5 Mayıs 1989 doğumlu olan ünlü şarkıcı, söz yazarı, rapçi, dansçı ve oyuncudur.

BU İLK VAKASI DEĞİL

Rapçi Chris Brown, bir dönem aşk yaşadığı dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'ya şiddet uygulamıştı.